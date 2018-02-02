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Премьер РФ: Страны ЕАЭС должны сблизить подходы в применении криптоактивов

Премьер РФ: Страны ЕАЭС должны сблизить подходы в применении криптоактивов
2 февраля 2018 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Государства ЕАЭС не должны в вопросе применения криптоактивов замыкаться в рамках национальной модели, нужно сблизить подходы стран союза в этом вопросе. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Что я хочу сказать по поводу криптоактивов, в любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Здесь коллеги говорили, можно будет расплачиваться криптовалютой, давайте к этому внимательно отнесемся. Потому что наши экономики слишком сильно, тесно связаны. Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны. Нужно сблизить наши подходы на уровне союза», — сказал Медведев, выступая на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

Нужно синхронизировать усилия, это, очевидно, добавил он, пишет РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который призван создать благоприятные условия для развития в республике информтехнологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ должен вступить в силу в конце марта.

При этом Киргизия хочет применять криптовалюты в госзакупках, это поможет снизить уровень коррупции, заявил 2 февраля премьер-министр страны Сапар Исаков.

Минфин РФ 22 января опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Как отмечал Минфин, относительно законопроекта есть разногласия с Центробанком по возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Медведев: страны ЕАЭС должны сблизить подходы в применении криптоактивов
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