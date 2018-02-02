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Курды из Африна обстреляли ракетами юг Турции

Курды из Африна обстреляли ракетами юг Турции
2 февраля 2018 - 16:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Курды, удерживающие сирийский Африн, обстреляли ракетами турецкий приграничный город Рейханлы. В результате атаки один человек погиб и семь получили ранения.

Еще три ракеты поразили Килис. Состояние одного раненого в этом городе оценивается как тяжелое, пишет РИА Новости.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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