Курды из Африна обстреляли ракетами юг Турции
2 февраля 2018 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Курды, удерживающие сирийский Африн, обстреляли ракетами турецкий приграничный город Рейханлы. В результате атаки один человек погиб и семь получили ранения.
Еще три ракеты поразили Килис. Состояние одного раненого в этом городе оценивается как тяжелое, пишет РИА Новости.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».
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