Курды из Африна обстреляли ракетами юг Турции

PanARMENIAN.Net - Курды, удерживающие сирийский Африн, обстреляли ракетами турецкий приграничный город Рейханлы. В результате атаки один человек погиб и семь получили ранения.

Еще три ракеты поразили Килис. Состояние одного раненого в этом городе оценивается как тяжелое, пишет РИА Новости.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.