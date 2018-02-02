Карапетян и Медведев провели беседу тет-а-тет в Алматы
2 февраля 2018 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян 2 феварял в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате встретился тет-а-тет с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служа армянского правительства.
Премьеры обсудили ряд вопросов армяно-российской экономической повестки, объемы товарооборота между двумя странами, развитие экономических связей, реализацию инвестиционных программ.
Делегация во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном 1 февраля с двухдневным официальным визитом отправилась в Казахстан. Премьер Армении принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, который состоялся в городе Алматы. Он выступил на Международном форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации».
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