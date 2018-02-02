В армянском Ехегнадзоре нашли средневековую давильню для вина

PanARMENIAN.Net - В армянском городе Ехегнадзор во время строительных работ близ одной из школ города была обнаружена средневековая давильня для вина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Аргишти Микаелян.

По его словам, раскопки были проведены археологом, директором Геологического музея Ехегнадзора Кареном Азатяном.

«Находка свидетельствует о том, что Вайоцдзорская область уже давно имела богатую винодельческую культуру, сохранившуюся и развивающуюся до сих пор»,- написал Микаелян.

Отмечается, что до раскопок, при строительных работах трактором была повреждена часть давильни.

2010 году исследователи из Калифорнийского университета, университета Лос-Анджелеса и Армянского института археологии и этнографии обнаружили археологические свидетельства старейшего в мире известного винного завода в селе Арени на юго-востоке Армении.

В сентябре 2010 археологи закончили раскопки большого чана (60 сантиметров глубиной), похороненного рядом с мелким бассейном (1 метр длиной), сделанным из трудно упакованной глины с поднятыми краями. Установка предполагает, что виноторговцы изготовляли свое вино старомодным путем, используя ноги. Сок от растоптанного винограда стекал в чан, где его оставляли для брожения. Вино было тогда сохранено во флягах — прохладные, сухие условия пещеры сделали из нее прекрасный винный погреб.