В армянском Ехегнадзоре нашли средневековую давильню для вина
2 февраля 2018 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В армянском городе Ехегнадзор во время строительных работ близ одной из школ города была обнаружена средневековая давильня для вина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Аргишти Микаелян.
По его словам, раскопки были проведены археологом, директором Геологического музея Ехегнадзора Кареном Азатяном.
«Находка свидетельствует о том, что Вайоцдзорская область уже давно имела богатую винодельческую культуру, сохранившуюся и развивающуюся до сих пор»,- написал Микаелян.
Отмечается, что до раскопок, при строительных работах трактором была повреждена часть давильни.
2010 году исследователи из Калифорнийского университета, университета Лос-Анджелеса и Армянского института археологии и этнографии обнаружили археологические свидетельства старейшего в мире известного винного завода в селе Арени на юго-востоке Армении.
В сентябре 2010 археологи закончили раскопки большого чана (60 сантиметров глубиной), похороненного рядом с мелким бассейном (1 метр длиной), сделанным из трудно упакованной глины с поднятыми краями. Установка предполагает, что виноторговцы изготовляли свое вино старомодным путем, используя ноги. Сок от растоптанного винограда стекал в чан, где его оставляли для брожения. Вино было тогда сохранено во флягах — прохладные, сухие условия пещеры сделали из нее прекрасный винный погреб.
Photos: Argishti Mikayelyan's FB page
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