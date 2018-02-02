В ОАЭ открылась самая длинная в мире канатная дорога для скоростного спуска
2 февраля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Рас-эль-Хайме (ОАЭ) открылась самая длинная в мире канатная дорога для скоростного спуска. На трассе в 2,8 километра развивается скорость до 150 километров в час.
Аттракцион попал в Книгу рекордов Гиннеса, пишет Lenta.ru.
Высшая точка аттракциона располагается на горе Джебель Джаис на высоте 1,7 километра над уровнем моря. Протяженность трассы соответствует длине 28 футбольных полей. Новая канатная дорога на 600 метров длиннее Пуэрториканского скоростного спуска, который ранее считался самым длинным в мире.
Канатная дорога может принять 250 человек в день, стоимость одного спуска составляет 125 фунтов.
А в Армении находитсяТатевская канатная дорога — самая длинная в мире пассажирская канатная дорога маятникового типа, получившая название «Крылья Татева». Длина канатной дороги - 5,7 км, она соединяет две деревни: Алидзор (неподалеку от ереванской трассы) и Татев, расположенной у монастыря. Наибольшая высота над ущельем составляет 320 м.
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