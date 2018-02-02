Мхитарян выступит под номером 77 в текущем сезоне Лиги Европы
2 февраля 2018 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - УЕФА на официальном сайте опубликовал изменения в заявке «Арсенала» на матчи Лиги Европы.
Так, перешедший в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед» полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян будет выступать во втором по значимости еврокубковом турнире под номером 77.
Мхитарян, согласно правилам УЕФА, не может участвовать в турнире под эгидой этой организации, если ранее под ним в текущем сезоне уже играл другой футболист (Алексис Санчес, перешедший из «Арсенала» в МЮ, провел в Лиге Европы-2017/18 одну игру).
«Арсенал» добавил в свой заявленный список трех новых игроков. Помимо Мхитаряна заявлены также Санта Касорла и Константинос Мавропанос. Еще один новичок команды, габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, с которым Мхитарян играл в дортмундской «Боруссии», не был заявлен, поскольку «Боруссия» выступает в плей-оффе Евролиги.
Ранее главный тренер «канониров» Арсен Венгер подтвердил выход армянина 3 февраля матче 26 тура АПЛ чемпионата Англии против «Эвертона».
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