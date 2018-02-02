Мхитарян выступит под номером 77 в текущем сезоне Лиги Европы

PanARMENIAN.Net - УЕФА на официальном сайте опубликовал изменения в заявке «Арсенала» на матчи Лиги Европы.

Так, перешедший в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед» полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян будет выступать во втором по значимости еврокубковом турнире под номером 77.

Мхитарян, согласно правилам УЕФА, не может участвовать в турнире под эгидой этой организации, если ранее под ним в текущем сезоне уже играл другой футболист (Алексис Санчес, перешедший из «Арсенала» в МЮ, провел в Лиге Европы-2017/18 одну игру).

«Арсенал» добавил в свой заявленный список трех новых игроков. Помимо Мхитаряна заявлены также Санта Касорла и Константинос Мавропанос. Еще один новичок команды, габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, с которым Мхитарян играл в дортмундской «Боруссии», не был заявлен, поскольку «Боруссия» выступает в плей-оффе Евролиги.

Ранее главный тренер «канониров» Арсен Венгер подтвердил выход армянина 3 февраля матче 26 тура АПЛ чемпионата Англии против «Эвертона».