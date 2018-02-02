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Белорусский эксперт: Армения смогла предотвратить продажу РСЗО «Полонез» Азербайджану

Белорусский эксперт: Армения смогла предотвратить продажу РСЗО «Полонез» Азербайджану
2 февраля 2018 - 18:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджану не удалось купить у Белоруссии реактивную систему залпового огня «Полонез», Армения была против. Об этом заявил белорусский военный аналитик Александр Алесин.

Ракеты для комплекса «Полонез» разработаны в Белоруссии на основе китайского прототипа.

«Мы хотели продавать «Полонезы» в Азербайджан. Но против этого была Армения - наш партнер по ОДКБ. Сделка не состоялась. Вероятно, первым покупателем «Полонезов» станет Казахстан», - пояснил Алесин, передает «Комсомольская правда».

По его словам, Азербайджан - один из крупных клиентов Белоруссии: «Туда мы продаем системы ПВО, в частности модернизированные зенитно-ракетные комплексы «Бук-МБ». В октябре там провели стрельбы, азербайджанцы остались довольны, есть перспектива расширения сотрудничества. Еще для них мы модернизируем истребители Су-27 и Су-25».

Алесин отметил также, что Белоруссия, вероятно, скоро начнет продавать нелетальное оружие Армении.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на сумму 170 млн долларов. СМИ сообщали, что между Азербайджаном и Белоруссией состоялась сделка о закупке реактивной системы залпового огня «Полонез».Азербайджанская сторона заплатила аванс за экспорт реактивной системы.

Азербайджан проявил интерес к белорусской реактивной системе после поставок оперативно-тактического комплекса «Искандер-Э» в Армению.

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