В небе над Францией разбились 2 военных вертолета: Погибли 5 человек
2 февраля 2018 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - На юге Франции в департаменте Вар разбились два военных вертолета. Погибли не менее пяти человек.
Как сообщили в префектуре, вертолеты относятся к авиационному училищу сухопутных войск. Катастрофа произошла около 12:00 по Еревану.
Причины случившегося не называются. Произошло ли столкновение вертолетов, также не уточняется, пишет Meduza.
Разбившиеся машины — это многоцелевые вертолеты Gazelle. Они упали около озера Карсе.
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