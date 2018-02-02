В небе над Францией разбились 2 военных вертолета: Погибли 5 человек

PanARMENIAN.Net - На юге Франции в департаменте Вар разбились два военных вертолета. Погибли не менее пяти человек.

Как сообщили в префектуре, вертолеты относятся к авиационному училищу сухопутных войск. Катастрофа произошла около 12:00 по Еревану.

Причины случившегося не называются. Произошло ли столкновение вертолетов, также не уточняется, пишет Meduza.

Разбившиеся машины — это многоцелевые вертолеты Gazelle. Они упали около озера Карсе.