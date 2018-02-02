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В небе над Францией разбились 2 военных вертолета: Погибли 5 человек

В небе над Францией разбились 2 военных вертолета: Погибли 5 человек
2 февраля 2018 - 17:46 AMT

PanARMENIAN.Net - На юге Франции в департаменте Вар разбились два военных вертолета. Погибли не менее пяти человек.

Как сообщили в префектуре, вертолеты относятся к авиационному училищу сухопутных войск. Катастрофа произошла около 12:00 по Еревану.

Причины случившегося не называются. Произошло ли столкновение вертолетов, также не уточняется, пишет Meduza.

Разбившиеся машины — это многоцелевые вертолеты Gazelle. Они упали около озера Карсе.

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Meduza: На юге Франции разбились два военных вертолета. Погибли пять человек
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