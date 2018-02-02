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Основатель Amazon заработал $6,5 млрд за вечер

Основатель Amazon заработал $6,5 млрд за вечер
2 февраля 2018 - 18:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель и главный акционер Amazon Джефф Безос разбогател на 6,5 миллиарда долларов за один вечер, после того, как акции его компании поднялись на 6,2% в ходе вечерней сессии 1 февраля.

Общая сумма его активов превысила 123 миллиарда долларов, что почти на 30 миллиардов долларов больше идущего на втором месте в списке богатейших людей мира Билла Гейтса, пишет Lenta.ru со ссылкой на Marketwatch.

Начало года оказалось чрезвычайно удачным для Безоса, который заработал 17,4 миллиарда долларов только в январе. Акции Amazon за последний месяц поднялись на 19%. Для сравнения, индекс Dow Jones, объединяющий котировки 30 крупнейших компаний США, вырос за январь на 6 процентов.

В начале января Безос стал самым богатым человеком в истории. Его состояние превысило 105 миллиардов долларов. Но данный рейтинг не учитывал изменения покупательной способности долларов из-за инфляции.

Безос основал Amazon в 1994 году, за 2016 год оборот компании составил около 136 миллиардов долларов. Помимо акций Amazon, Безосу принадлежат газета The Washington Post и компания Blue Origin, занимающаяся разработкой космического корабля.

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Lenta.ru: Богатейший человек мира заработал 6,5 миллиарда долларов за вечер
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