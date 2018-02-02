Spice Girls воссоединятся: Виктория Бекхэм согласилась

PanARMENIAN.Net - После длительных переговоров бывшие участницы британской поп-группы Spice Girls приняли решение о воссоединении.

Бывшая солистка группы Виктория Бекхэм, ранее неоднократно срывавшая планы коллектива выступить вновь, в конечном итоге согласилась. Каждая участница получит 10 миллионов фунтов стерлингов (14,2 миллиона долларов), пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Sun.

Отмечается, что в планах Spice Girls — различные телевизионные проекты в Японии, рекламные кампании и создание альбома из главных хитов группы. По словам источника, Бекхэм, ранее принципиально отказывавшаяся от предложения, согласилась подписать контракт ради денег, которыми поможет своему бизнесу.

На предыдущее сообщение о воссоединении Spice Girls Бекхэм ответила, что не собирается в ближайшее время надевать свой сценический костюм из латекса.

Последнее выступление Spice Girls в полном составе состоялось на Олимпиаде-2012 в Лондоне. В состав коллектива входили Мэл Би (Мелани Браун), Виктория Бекхэм, Джерри Холлиуэлл, Мелани Си и Эмма Бантон.