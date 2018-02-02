HMD планирует возродить марку Nokia Sirocco
2 февраля 2018 - 19:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания HMD Global собирается возродить премиальную марку Sirocco для мобильных Nokia. Для модели под номером TA-1005 была зарегистрирована торговая марка Nokia 8 Sirocco, пишет Ferra.ru.
Sirocco дает отсылку к довольно хорошо известному премиальному телефону Nokia 8800 Sirocco, вышедшему в 2006 году. В нем использовалось сапфировое стекло, стальные панели и кожаный чехол шел в комплекте. На тот момент это была самая дорогая модель Nokia.
Ранее модельный номер TA-1005 ассоциировался с готовящимся к выпуску флагманом Nokia 9. Как становится понятно теперь, модель может вйти под названием Nokia 8 Sirocco. По предварительным данным, смартфон получил OLED-дисплей производства LG, процессор Snapdragon 835 от Qualcomm, двойную основную камеру 12+13 Мп и двойную фронтальную камеру для селфи, аккумулятор на 3250 мАч.
Дебют смартфона может состояться на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.
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