В Армении все дороги в основном проходимы: Ларс открыт
3 февраля 2018 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 3 февраля, по состоянию на 09:00, на территории Армении все дороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РА.
На территории республики в период с 3 по 7 февраля прогнозируется погода без осадков.
Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На перевале Варденяц местами образовался гололед.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.
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