В Армении все дороги в основном проходимы: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 3 февраля, по состоянию на 09:00, на территории Армении все дороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

На территории республики в период с 3 по 7 февраля прогнозируется погода без осадков.

Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На перевале Варденяц местами образовался гололед.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.