Предотвративший теракт в парижском поезде армянин сыграл самого себя в фильме Иствуда (видео)
3 февраля 2018 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский профессор армянского происхождения Марк Мугалян, помогший предотвратить теракт в поезде Амстердам-Париж в 2015 году, сыграл самого себя в фильме Клинта Иствуда под названием «15:17 в Париж».
21 августа 2015 года пассажир поезда Париж-Амстердам Аюб Эль Хазани направился в туалет, где достал автомат Калашникова и вышел, намереваясь устроить расстрел в поезде. Мугалян и 28-летний французский банкир, увидев оружие, попытались отнять его, однако получили ранения. Услышав выстрелы, трое американцев, двое из которых были военнослужащими, и один британский бизнесмен, побежали в конец вагона, где им удалось избить, связать и обезвредить террориста. У Эль Хазани было 9 магазинов к «Калашникову», пистолет и нож, в поезде ехало более 500 человек.
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день, пишет The Armenian Weekly.
Мугалян, в числе других людей, предотвративших трагедию, получил орден Почетного легиона.
Сценарий фильма основан на автобиографии, написанной тремя американцами - пассажирами поезда, которые помогли предотвратит нападение - Спенсером Стоуном, Энтони Сэдлером и Алеком Скарлатосом. Они также сыграли себя в фильме.
Премьера фильма «15:17 в Париж» состоится 9 февраля.
В декабре 2017 года вышел официальный трейлер фильма «15:17 в Париж».
Photo. The Telegraph
Самое значимое
Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара
По ее словам, зрители смогут увидеть серии последнего сезона сериала уже в апреле 2019 года
Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
Netflix не будет участвовать в каком-либо дальнейшем производстве «Карточного домика» с участием Кевина Спейси
Partner news
Последние новости
МОК может разрешить 13 россиянам участие в Олимпиаде в Пхенчхане Еще двое спортсменов могут получить разрешение на участие в качестве тренеров
В сюжете «Игры престолов» ожидается неожиданный поворот (спойлер) Никакой дополнительной информации, намекающей на личность будущей матери, равно как и будущего отца, пока нет
В Instagram появилась возможность планировать посты Такая возможность открыта только бизнес-аккаунтам и крупным предприятиям — рядовым пользователям она пока недоступна