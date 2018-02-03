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Предотвративший теракт в парижском поезде армянин сыграл самого себя в фильме Иствуда (видео)

Предотвративший теракт в парижском поезде армянин сыграл самого себя в фильме Иствуда
  3 февраля 2018 - 11:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский профессор армянского происхождения Марк Мугалян, помогший предотвратить теракт в поезде Амстердам-Париж в 2015 году, сыграл самого себя в фильме Клинта Иствуда под названием «15:17 в Париж».

21 августа 2015 года пассажир поезда Париж-Амстердам Аюб Эль Хазани направился в туалет, где достал автомат Калашникова и вышел, намереваясь устроить расстрел в поезде. Мугалян и 28-летний французский банкир, увидев оружие, попытались отнять его, однако получили ранения. Услышав выстрелы, трое американцев, двое из которых были военнослужащими, и один британский бизнесмен, побежали в конец вагона, где им удалось избить, связать и обезвредить террориста. У Эль Хазани было 9 магазинов к «Калашникову», пистолет и нож, в поезде ехало более 500 человек.

Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день, пишет The Armenian Weekly.

Мугалян, в числе других людей, предотвративших трагедию, получил орден Почетного легиона.

Сценарий фильма основан на автобиографии, написанной тремя американцами - пассажирами поезда, которые помогли предотвратит нападение - Спенсером Стоуном, Энтони Сэдлером и Алеком Скарлатосом. Они также сыграли себя в фильме.

Премьера фильма «15:17 в Париж» состоится 9 февраля.

В декабре 2017 года вышел официальный трейлер фильма «15:17 в Париж».

Photo. The Telegraph
Ссылки по теме:
The Armenian Weekly. Armenian-American Who Helped Stop French Train Attack Stars as Himself in New Clint Eastwood Film
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