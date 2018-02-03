Pixar снимет мультфильм про «Барселону»
3 февраля 2018 - 12:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Анимационная студия Pixar собирается выпустить мультфильм, в котором главными героями выступят футболисты «Барселоны».
«Прямо сейчас каталонцы ведут переговоры с американскими режиссерами о том, чтобы снять анимационный фильм. Уже есть контакты между менеджерами «Барселоны» и Pixar. И мы не говорим о каких-то мелких продюсерах. Это Уолт Дисней», — рассказал радиоведущий Рокко Штайнхаузер, пишет Lenta.ru со ссылкой на La Jugada Financiera.
С помощью фильма «Барселона» надеется повысить узнаваемость бренда в медиапространстве. О деталях картины и ее сюжете не сообщается.
После 21-го матча «Барселона» лидирует в чемпионате Испании. Каталонский клуб имеет в активе 57 очков и опережает мадридский «Атлетико» на 11 очков.
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