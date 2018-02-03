Обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских ВС была относительно спокойной
3 февраля 2018 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 28 января по 3 февраля оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республико).
За указанный период ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 150 раз. Противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций НКР свыше 1500 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий, предприняв необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
В период с 21 по 27 января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 200 раз. За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 2000 выстрелов.
Помимо вышеуказанных нарушений режима перемирия, ночью 25 января, около 02:00, на юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск (Куропаткино) ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате предпринятых передовыми подразделениями Армии обороны Арцаха превентивных мероприятий азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции.
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