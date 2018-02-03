СМИ: «Реал» увеличит зарплату Роналду
3 февраля 2018 - 14:50 AMT
PanARMENIAN.Net - «Реал» предложит нападающему Криштиану Роналду новый контракт с повышением зарплаты.
По условиям сделки годовой оклад 32-летнего форварда увеличится на 9 миллионов евро – с 21 до 30 миллионов, пишет Sports.ru со ссылкой на ABC.
Сам португалец дал понять руководству мадридцев, что не планирует уходить и хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу».
После повышения зарплаты Роналду будет зарабатывать приблизительно столько же, сколько сейчас получает Неймар в «ПСЖ».
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