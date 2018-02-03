Курдская женщина подбила танк протурецких боевиков (видео)
3 февраля 2018 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появилось видео, на котором женщина-боец курдского отряда народной обороны (YPG) уничтожает танк из противотанкового ракетного комплекса.
Была подбита бронетехника протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам» в районе сирийского Африна. В результате один боевик погиб, пишет Lenta.ru со ссылкой на Al-Masdar News.
Ранее в районе Раджу недалеко от Африна произошли столкновения курдских бойцов с боевиками за контроль над местностью.
20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне против террористических, по мнению Анкары, курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отряды народной самообороны (YPG).
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