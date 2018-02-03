// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Курдская женщина подбила танк протурецких боевиков (видео)

Курдская женщина подбила танк протурецких боевиков
  3 февраля 2018 - 14:58 AMT

PanARMENIAN.Net - В сети появилось видео, на котором женщина-боец курдского отряда народной обороны (YPG) уничтожает танк из противотанкового ракетного комплекса.

Была подбита бронетехника протурецкой группировки «Ахрар аш-Шам» в районе сирийского Африна. В результате один боевик погиб, пишет Lenta.ru со ссылкой на Al-Masdar News.

Ранее в районе Раджу недалеко от Африна произошли столкновения курдских бойцов с боевиками за контроль над местностью.

20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне против террористических, по мнению Анкары, курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отряды народной самообороны (YPG).

Читайте также:Турецкие ВВС нанесли удар по мирным жителям в Сирии: Около 60 человек погибли

Ссылки по теме:
Lenta.ru. Курдская женщина подбила танк боевиков
Al-Masdar News. Kurdish women fight back: YPJ fighter destroys FSA vehicle in Afrin (video)
 Самое значимое
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
В Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человекВ Иране объявлен траур: Число погибших во время землетрясения достигло 445 человек
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
В Тегеране женщин перестанут задерживать за нарушение дресс-кода
В Берлине впервые появятся зоны безопасности для женщин на Новый год
ИГ приписало себе теракт в Петербурге
Массовые протесты в Иране: 2 человека погибли
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Полански станет ключевым героем нового фильма Тарантино Известно, что действие фильма, у которого пока нет названия, будет разворачиваться в 1969 году
В Instagram появилась возможность планировать посты Такая возможность открыта только бизнес-аккаунтам и крупным предприятиям — рядовым пользователям она пока недоступна
В Армении предложили урегулировать сферу майнинга криптовалют До вступления в силу данного закона, а также после его вступления в силу, до 31 декабря 2023 года, занятие майнингом освобождается от любого вида налогов и налогообложения
СМИ: «Реал» увеличит зарплату Роналду По условиям сделки годовой оклад 32-летнего форварда увеличится на 9 миллионов евро – с 21 до 30 миллионов