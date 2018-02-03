В Армении предложили урегулировать сферу майнинга криптовалют

PanARMENIAN.Net - Депутат армянской оппозиционной парламентской фракции «ЕЛК» («Выход») Эдмон Марукян ввел законопроект о «Цифровых технологиях», которым предлагает регулировать рынок майнинга цифровой валюты валюты.

По словам авторов законопроекта, предлагаемые поправки наиболее либеральны. В частности предлагается:

1. чтобы любое физическое или юридическое лицо, которому исполнилось 18 лет, могло заниматься майнингом на территории Республики Армения;

2.для занятия майнингом никакого разрешения и лицензии не потребуется;

3. до вступления в силу данного закона, а также после его вступления в силу, до 31 декабря 2023 года, занятие майнингом освобождается от любого вида налогов и налогообложения;

4. Для лиц, занимающихся майнингом на территории РА могут быть установлены другие виды налоговых, таможенных или иного рода льгот, при условии, что не будет нарушена равная экономическая конкуренция между лицами, занимающихся майнингом на данном рынке.

Отмечается, что принятие законодательства о криптовалютном майнинге обусловлено необходимостью движения вперед, шагая в ногу со временем.

Ранее американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг. Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+. Хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой «сильный бренд», он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода.