В Instagram появилась возможность планировать посты
3 февраля 2018 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Instagram обновила API, добавив в него новую функцию, позволяющую планировать посты на определенное время и автоматически публиковать их. Такая возможность открыта только бизнес-аккаунтам и крупным предприятиям — рядовым пользователям она пока недоступна, пишет Business Blog.
Функция отложенных публикаций не распространяется на рекламу, и к тому же не реализована в самом Instagram — она открыта только через API для сторонних клиентов, таких как Hootsuite, Sprout Social и SocialFlow, пишет Тhe Verge.
Ранее сервис запрещал делать автопубликацию постов — пользователи могли лишь настроить push-уведомление в нужное время о том, когда должна быть выложена та или иная запись.
Владельцам обычных аккаунто новая возможность станет доступна в начале 2019 года, сказали в Instagram.
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