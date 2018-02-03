В Instagram появилась возможность планировать посты

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Instagram обновила API, добавив в него новую функцию, позволяющую планировать посты на определенное время и автоматически публиковать их. Такая возможность открыта только бизнес-аккаунтам и крупным предприятиям — рядовым пользователям она пока недоступна, пишет Business Blog.

Функция отложенных публикаций не распространяется на рекламу, и к тому же не реализована в самом Instagram — она открыта только через API для сторонних клиентов, таких как Hootsuite, Sprout Social и SocialFlow, пишет Тhe Verge.

Ранее сервис запрещал делать автопубликацию постов — пользователи могли лишь настроить push-уведомление в нужное время о том, когда должна быть выложена та или иная запись.

Владельцам обычных аккаунто новая возможность станет доступна в начале 2019 года, сказали в Instagram.