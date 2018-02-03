В сюжете «Игры престолов» ожидается неожиданный поворот (спойлер)
3 февраля 2018 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Поклонников сериала «Игра престолов» ждет неожиданный сюжетный поворот, а точнее, беременность одной из главных героинь, которая может оказать огромное влияние на всю историю Вестероса. Об этом сообщает источник издания TV Line.
«Стоит отметить, что у этой маловероятной беременности будет сразу несколько последствий, как драматических, так и мрачных комедийных», - поделился анонимный информатор издания.
Никакой дополнительной информации, намекающей на личность будущей матери, равно как и будущего отца, пока нет, пишет Kinonews.ru.
Финальный сезон шоу будет представлен зрителям в 2019 году. Он обещает быть самым масштабным и насыщенным спецэффектами. Так, в Сети уже появились фотографии и видеоролики, запечатлевшие съемки одной из сцен, в которой участвовали около 500 статистов, а также охваченный огнем замок Винтерфелл.
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