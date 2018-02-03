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Полански станет ключевым героем нового фильма Тарантино

Полански станет ключевым героем нового фильма Тарантино
3 февраля 2018 - 15:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Известный голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино начал поиски польского актера, который сыграет молодого режиссера и продюсера Романа Полански. Именно его персонаж станет ключевым в новом фильме Тарантино.

Известно, что действие фильма, у которого пока нет названия, будет разворачиваться в 1969 году. Главный герой — актер, который после небольшого успеха на телевидении ищет возможность пробиться в большой кинобизнес. Фоном основной истории служит деятельность серийного убийцы Чарльза Мэнсона, последователи которого убили актрису Шэрон Тейт — тогдашнюю жену Романа Полански, пишет Bird in Flight со ссылкой на Сollider.

Ранее стало известно, что на съемки в фильме уже согласился Леонардо Ди Каприо. Параллельно Тарантино ведет переговоры с Марго Робби, Брэдом Питтом и Сэмюэлом Джексоном. Предположительно картина выйдет на экраны 9 августа 2019 года — в день 50-летия со дня смерти Шэрон Тейт.

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Bird in Flight: Роман Полански станет ключевым героем нового фильма Квентина Тарантино
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