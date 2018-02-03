МОК может разрешить 13 россиянам участие в Олимпиаде в Пхенчхане

PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) 3 февраля заявил, что 13 российских спортсменов в принципе могут принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане. Еще двое спортсменов могут получить разрешение на участие в качестве тренеров.

Представитель МОК Марк Адамс отметил, что специальная комиссия комитета будет проверять каждый отдельный случай, прежде чем вынести окончательное решение по нему. По словам Адамса, 13 из 28 спортсменов, иски которых ранее удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS), ушли из большого спорта, поэтому только 15 оставшихся могли бы выйти на старт в Пхёнчхане, пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решения по 39 из 42 апелляций российских спортсменов, пожаловавшихся на пожизненную дисквалификацию. Арбитраж удовлетворил иски 28 атлетов, признав неправомерными решения об отстранении их от Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и пожизненной дисквалификации. CAS счел недоказанными факты личного нарушения этими спортсменами антидопинговых правил и восстановил завоеванные атлетами медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

В отношении еще 11 спортсменов суд счел оправданным запрет на участие в предстоящей зимней Олимпиаде, но отменил решение о пожизненной дисквалификации. Судьи посчитали собранные доказательства причастности к системе допинга достаточными для их отстранения от Игр в Пхёнчхане и лишения их медалей сочинской Олимпиады. Слушания по апелляциям биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложены.