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В Сирии сбит российский самолет

В Сирии сбит российский самолет
3 февраля 2018 - 20:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Бомбардировщик Су-25 Воздушно-космических сил РФ сбит 3 февраля в провинции Идлиб в Сирии.

По сообщению BBC, самолет подбили в воздухе над провинцией Идлиб. Пилот попал в плен, сообщает радиостанция

Провинция контролируется группировками Тахрир Аш Шам (бывшая Ан Нусра - аффилированная в свое время с «Аль Каидой» группировка) и Ахрар аш Шам.

Ссылки по теме:
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42932616
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