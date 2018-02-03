В Сирии сбит российский самолет
3 февраля 2018 - 20:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Бомбардировщик Су-25 Воздушно-космических сил РФ сбит 3 февраля в провинции Идлиб в Сирии.
По сообщению BBC, самолет подбили в воздухе над провинцией Идлиб. Пилот попал в плен, сообщает радиостанция
Провинция контролируется группировками Тахрир Аш Шам (бывшая Ан Нусра - аффилированная в свое время с «Аль Каидой» группировка) и Ахрар аш Шам.
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