В Армении дороги в основном проходимы: Ларс открыт
5 февраля 2018 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 февраля по положению на 10:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
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