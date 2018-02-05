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Пилот сбитого в Сирии российского Су-25 взорвал себя гранатой в борьбе с боевиками (видео)

Пилот сбитого в Сирии российского Су-25 взорвал себя гранатой в борьбе с боевиками
  5 февраля 2018 - 11:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Минобороны РФ подтвердило потерю штурмовика Су-25СМ в провинции Идлиб: самолет, выполнявший разведывательный полет, был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Летчик — гвардии майор Роман Филипов — сумел катапультироваться из горящей машины, но попал в окружение и погиб в ходе перестрелки со сбившими машину боевиками. После катапультирования он смог закрепиться на позиции и на протяжении некоторого времени отстреливался от боевиков, а когда ситуация стала безысходной, он подорвал себя гранатой, передает «Коммерсант».

Погибший в Идлибе пилот - майор Роман Филипов, - бывший украинский летчик из Симферополя.

В Сети между тем появилась предполагаемая видеозапись сражения, в конце которой звучит крик майора «Это вам за пацанов!»

Ответственность за происшедшее взяли на себя две группировки: «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») и «Джейш ан-Насер» (находится в составе «Сирийской свободной армии»).

По данным издания, Роман Филипов в связке со вторым Су-25 выполнял стандартное боевое задание - патрулирование. ЧП произошло уже после выполнения задания: при совершении маневра на высоте около четырех тысяч метров в двигатель штурмовика попала ракета, выпущенная боевиками из ПЗРК. Самолет получил серьезные повреждения, однако майор Филипов пытался удержать машину в воздухе. Вскоре, впрочем, положение стало критическим: отказал двигатель, начались сбои в системе управления, а потому летчику пришлось катапультироваться.

По данным издания, погибший летчик будет представлен к высокой государственной награде — возможно, даже к званию Героя России (посмертно).

Первая реакция на ЧП последовала незамедлительно. В течение нескольких часов район, где сбили самолет, был обстрелян высокоточными ракетами типа «Калибр». По информации Минобороны РФ, основывающейся на радиоперехватах боевиков, в ходе операции были уничтожены как минимум 30 радикальных исламистов.

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