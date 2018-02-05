PanARMENIAN.Net - 20-летняя американская модель, участница телешоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер впервые стала матерью. О рождении дочери она сообщила на своей странице в Instagram.

«Беременность стала для меня самым прекрасным и вдохновляющим опытом, изменившим мою жизнь. И я буду скучать по этим месяцам. Я ценю своих друзей и особенно семью за то, что они помогли мне сохранить все в максимальной секретности»,- написала Дженнер.

Она сообщила, что девочка родилась 1 февраля.

Отцом новорожденной малышки стал 25-летний бойфренд Кайли Дженнер — Трэвис Скотт.

Телезвезда также опубликовала 12-минутное видео, в котором были запечатлены все самые важные моменты ее жизни: рождение самой Кайли, начало романа с Трэвисом, первые месяцы беременности, УЗИ, традиционная вечеринка в преддверии родов, первое изображение новорожденной дочери.

Кайли Дженнер родилась 10 августа 1997 года в городе Калабасас, штат Калифорния. Она является второй дочерью Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер.У Кайли есть сестра Кендалл. Также у нее есть единоутробные сестры Кортни, Ким, Хлои и единоутробный брат Роб, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, звезда реалити-шоу Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер со стороны отца.