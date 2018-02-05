Порог беспошлинной онлайн-торговли в Армении с 2020 года могут снизить до 200 евро

PanARMENIAN.Net - Страны ЕАЭС 2 февраля согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли, соответствующее решение принято. Об этом сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Так,снижение будет проходить поэтапно: с 2019 года ежемесячный порог в странах ЕАЭС, включая Армению, установится в размере 500 евро, а с 2020 года снизится до 200 евро.

«Мы договорились, что этот уровень естественно будет единым, иначе этот рынок будет фрагментирован. Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского Союза», - сказал Медведев, пишет «Интерфакс».

«До конца текущего года порогом беспошлинной торговли для товаров, ввезенных в рамках интернет-торговли, составляет 1000 евро, с 1 января 2019 года порог устанавливается в размере 500 евро, а с 1 января 2020 года в размере 200 евро», - сообщил премьер РФ.

Сейчас пороговые значения беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС не унифицированы: в Армении он составляет около 333 евро, в Белоруссии - 22 евро, в Казахстане — 1000 евро, в Киргизии — $1000.