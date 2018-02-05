// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Порог беспошлинной онлайн-торговли в Армении с 2020 года могут снизить до 200 евро

Порог беспошлинной онлайн-торговли в Армении с 2020 года могут снизить до 200 евро
5 февраля 2018 - 12:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Страны ЕАЭС 2 февраля согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли, соответствующее решение принято. Об этом сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Так,снижение будет проходить поэтапно: с 2019 года ежемесячный порог в странах ЕАЭС, включая Армению, установится в размере 500 евро, а с 2020 года снизится до 200 евро.

«Мы договорились, что этот уровень естественно будет единым, иначе этот рынок будет фрагментирован. Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского Союза», - сказал Медведев, пишет «Интерфакс».

«До конца текущего года порогом беспошлинной торговли для товаров, ввезенных в рамках интернет-торговли, составляет 1000 евро, с 1 января 2019 года порог устанавливается в размере 500 евро, а с 1 января 2020 года в размере 200 евро», - сообщил премьер РФ.

Сейчас пороговые значения беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС не унифицированы: в Армении он составляет около 333 евро, в Белоруссии - 22 евро, в Казахстане — 1000 евро, в Киргизии — $1000.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Порог беспошлинной онлайн-торговли в странах ЕврАзЭС с 2020 года снизят до 200 евро
 Самое значимое
В календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армянВ календаре Франции появится день поминовения жертв Геноцида армян
На традиционном ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции присутствовали депутат турецкого меджлиса Каро Пайлан, мэр Парижа Анн Идальго
Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегсяАрмянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млнСамвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потериВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потери
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Nissan разработали беспилотные тапочки, которые сами «паркуются» (видео) Каждый тапочек оборудован небольшими колесиками, мотором и сенсорами, чтобы кататься по вестибюлю. Такую же систему встроили в столы, подушки на полу и пульт от телевизора
МОК хочет исключить бокс из программы Олимпиады-2020 Также Международный олимпийский комитет думает об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2020 года
Курс биткоина опустился ниже $8000 По состоянию на 17:08 (по Еревану) биткоин торгуется на уровне $7.793 за монету, что на 11% ниже, чем сутки назад
Каратист Гегам Никогосян завоевал бронзу на юношеском ЧЕ В весовой категории 52 кг у юношей Гегам Никогосян стал бронзовым призером. Другим армянским спортсменам не удалось занять призовых мест