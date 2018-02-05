МОК отказался пригласить 15 атлетов из РФ на Олимпиаду
5 февраля 2018 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать на Олимпиаду в Пхёчхане 13 российских спортсменов и двух тренеров, апелляции которых ранее удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщается на сайте МОК.
Ранее с такой просьбой в МОК обратился Олимпийский комитет России (ОКР). Однако независимая комиссия перепроверила каждый из случаев индивидуально, и у нее остались сомнения в чистоте спортсменов.
«Кроме того, комиссия заключила, что решение CAS не развеяло подозрений в применении допинга и не придало комиссии уверенности в том, чтобы считать 13 этих атлетов чистыми», - говорится в решении МОК, пишет Deutsche Welle.
1 февраля CAS объявил решения по 39 из 42 апелляций российских спортсменов, пожаловавшихся на пожизненную дисквалификацию. Арбитраж удовлетворил иски 28 атлетов, признав неправомерными решения об их отстранении от Олимпийских игр в Пхёнчхане и пожизненной дисквалификации. CAS счел недоказанными факты личного нарушения этими спортсменами антидопинговых правил и восстановил завоеванные атлетами медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
В декабре 2017 года МОК из-за систематического употребления допинга отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018, разрешив участвовать в Играх под нейтральным флагом только отдельным спортсменам, которые не были замечены в употреблении допинга. В конце января МОК зарегистрировал 169 россиян для участия в соревнованиях в Пхёнчхане.
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