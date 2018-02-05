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Президент Азербайджана назначил внеочередные выборы самого себя

Президент Азербайджана назначил внеочередные выборы самого себя
5 февраля 2018 - 12:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов.

Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы назначены на 11 апреля 2018 года, пишет Haqqin.az.

Центральной избирательной комиссии Азербайджана поручено обеспечить проведение президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 17 октября 2018 года.Алиев пойдет на выборы от правящей партии «Новый Азербайджан». Согласно изменениям в Конституции Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Ссылки по теме:
Haqqin.az. Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы СРОЧНО
AFP. Azerbaijan calls snap presidential poll
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