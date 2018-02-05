Турцию подозревают в причастности к крушению российского Су-25
5 февраля 2018 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Низкая высота полета российского штурмовика Су-25, сбитого в Сирии, могла быть связана с тем, что Турция пообещала «гарантию безопасности на данной территории». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Штурмовик Су-25 сбили в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Было опубликовано видео сражения пилота сбитого самолета с боевиками.
Именно Анкара контролирует зону деэскалации Идлиб. «При разработке полетного задания могли положиться на это», — рассказал собеседник издания.
По словам военных, ЧП произошло при совершении маневра на достаточно низкой высоте — около четырех тысяч метров.
Су-25 сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Находившийся за штурвалом пилот Роман Филипов катапультировался. Боевики открыли по спускавшемуся на парашюте военному огонь. Летчик смог приземлиться, найти укрытие и сообщить о своем положении поисково-спасательной службе на Хмеймиме. Филипов отстреливался от боевиков, но был вынужден подорвать себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен.
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