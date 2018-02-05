У iPhone X нашли новую проблему

PanARMENIAN.Net - Пользователи флагманского смартфона iPhone X начали жаловаться на неприятную проблему — задержки со входящими звонками.

Как отмечает издание Financial Times, проблема касается ограниченного количества пользователей, речь идет о сотнях.

Пользователи iPhone X жалуются на задержки с активацией экрана от 6 до 10 секунд. В результате они часто не успевают отреагировать на звонок, принять или отклонить, до того, как он сбросится, а звонивший недоумевает, почему его игнорируют, пишет Ferra.ru.

Как заявил журналистам представитель Apple, компания уже изучает данные жалобы. Судя по сообщениям на форумах, в последнем обновлении iOS 11.2.5 проблема все еще не улажена.

Ранее владельцы iPhone X жаловались, что их волосы, а также бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона. О проблеме писали пользователи Reddit и форума Apple. По их словам, застрявшие волосы болезненно выдираются, когда они убирают смартфон от уха.