Дель Торо удостоился главной премии Гильдии режиссеров США

PanARMENIAN.Net - Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо завоевал главную награду Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) за фильм «Форма воды».

Гильдия режиссеров США вручила режиссеру награду за «Выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма» в 2017 году. Дель Торо впервые в своей карьере был выдвинут номинантом на премию, пишет РИА Новости.

На главную премию Гильдии режиссеров США также претендовали режиссеры Грета Гервиг (за фильм «Леди Берд»), Мартин Макдонах («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Кристофер Нолан («Дюнкерк») и Джордан Пил («Прочь»).

Юбилейная, 70-ая церемония вручения премий Гильдии режиссеров США состоялась в ночь на 4 февраля в Лос-Анджелесе. Награды гильдий режиссеров, актеров и сценаристов считают показателем настроений профессионалов кино в преддверии вручения награды киноакадемии США «Оскар». Зачастую киноакадемики вручают награду в соответствующих категориях лауреатам профессиональных премий.