МИД Нидерландов официально отозвал посла из Турции
5 февраля 2018 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла, въезд которому Анкара не предоставляла с марта 2017 года после ухудшения отношений между странами.
По словам главы нидерландского МИД Халбы Зейлстры, за последнее время переговоры с Турцией «давали шанс» на нормализацию отношений, однако страны так и не смогли договориться.
«Правительство решило официально отозвать из Анкары посла Нидерландов, у которого не было доступа в Турцию с марта 2017 года», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.
При этом страна намерена соблюдать ответный запрет в отношении турецкого дипломата до тех пор, пока Турция не даст разрешение на въезд нидерландского посла.
Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска дипломата в марте 2017 года, после того, как власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.
Кроме того, добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны. Президент Турции заявлял, что примет ответные меры.
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