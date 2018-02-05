Каратист Гегам Никогосян завоевал бронзу на юношеском ЧЕ
5 февраля 2018 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборные различных возрастов Национальной федерации каратэ Армении приняли участие в чемпионате Европы среди юношей и до 21 года в Сочи.
В весовой категории 52 кг у юношей Гегам Никогосян стал бронзовым призером. Другим армянским спортсменам не удалось занять призовых мест, сообщает пресс-служба НОКА.
С 2016 года каратэ включено в олимпийскую программу. Юные армянские каратисты будут бороться за путевки на летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе, а взрослые - в Токио-2020.
Самое значимое
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Nissan разработали беспилотные тапочки, которые сами «паркуются» (видео) Каждый тапочек оборудован небольшими колесиками, мотором и сенсорами, чтобы кататься по вестибюлю. Такую же систему встроили в столы, подушки на полу и пульт от телевизора
Курс биткоина опустился ниже $8000 По состоянию на 17:08 (по Еревану) биткоин торгуется на уровне $7.793 за монету, что на 11% ниже, чем сутки назад
МИД Нидерландов официально отозвал посла из Турции При этом страна намерена соблюдать ответный запрет в отношении турецкого дипломата до тех пор, пока Турция не даст разрешение на въезд нидерландского посла
Азербайджанские оппозиционеры: Внеочередные выборы президента упростят их фальсификацию По его словам, в проведении внеочередных выборов никакой необходимости не было