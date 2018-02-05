Каратист Гегам Никогосян завоевал бронзу на юношеском ЧЕ

PanARMENIAN.Net - Сборные различных возрастов Национальной федерации каратэ Армении приняли участие в чемпионате Европы среди юношей и до 21 года в Сочи.

В весовой категории 52 кг у юношей Гегам Никогосян стал бронзовым призером. Другим армянским спортсменам не удалось занять призовых мест, сообщает пресс-служба НОКА.

С 2016 года каратэ включено в олимпийскую программу. Юные армянские каратисты будут бороться за путевки на летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе, а взрослые - в Токио-2020.