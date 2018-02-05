Курс биткоина опустился ниже $8000
5 февраля 2018 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Курс самой популярной криптовалюты биткоин опустился ниже 8.000 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
По состоянию на 17:08 (по Еревану) биткоин торгуется на уровне $7.793 за монету, что на 11% ниже, чем сутки назад.
В последний раз курс биткоина торговался на таком уровне в середине ноября 2017 года.
Ранее американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг. Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+. Хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой «сильный бренд», он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода.
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