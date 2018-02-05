МОК хочет исключить бокс из программы Олимпиады-2020

PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении руководства AIBA (международной ассоциации бокса).

Руководство МОК настораживает судейство бокса на Олимпийских играх. Олимпийский комитет до сих пор изучает результаты поединков российских боксеров Евгения Тищенко и Владимира Никитина на Олимпийских играх в Рио.

«В свое время мы получили отчеты от AIBA касаемо тех поединков. Тем не менее, мы запросили больше информации и все еще интересуемся этим делом. Исполком МОК также замораживает все контакты с AIBA за исключением рабочих вопросов, которые необходимы для осуществления решений МОК», — сказал глава МОК Томас Бах, пишет Sports.ru.

Также Международный олимпийский комитет думает об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2020 года.