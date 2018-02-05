МОК хочет исключить бокс из программы Олимпиады-2020
5 февраля 2018 - 19:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении руководства AIBA (международной ассоциации бокса).
Руководство МОК настораживает судейство бокса на Олимпийских играх. Олимпийский комитет до сих пор изучает результаты поединков российских боксеров Евгения Тищенко и Владимира Никитина на Олимпийских играх в Рио.
«В свое время мы получили отчеты от AIBA касаемо тех поединков. Тем не менее, мы запросили больше информации и все еще интересуемся этим делом. Исполком МОК также замораживает все контакты с AIBA за исключением рабочих вопросов, которые необходимы для осуществления решений МОК», — сказал глава МОК Томас Бах, пишет Sports.ru.
Также Международный олимпийский комитет думает об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2020 года.
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