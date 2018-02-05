В Nissan разработали беспилотные тапочки, которые сами «паркуются» (видео)
5 февраля 2018 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Автопроизводитель Nissan разработал систему для домашних тапочек, благодаря которой по нажатию кнопки они сами «паркуются» у входа в традиционную японскую гостиницу. Таким способом компания хочет прорекламировать технологию парковки ProPilot в собственных машинах.
Каждй таыпочек оборудован небольшими колесиками, мотором и сенсорами, чтобы кататься по вестибюлю. Такую же систему встроили в столы, подушки на полу и пульт от телевизора. Компания не уточнила, мешают ли они при ходьбе и работают ли во время использования, пишет TJ со ссылкой на The Verge.
Системой оборудовали один из реальных отелей в Японии. В Nissan рассказали, что целью было «развлечь гостей и уменьшись стресс работников». Однако, вероятнее всего компания хотела прорекламировать технологию автопарковки в машине Nissa Leaf (2018). Это отчасти подтвердил представитель Nissan, заявив что беспилотные тапочки созданы для информирования о новых технологиях автоматического управления.
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