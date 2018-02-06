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В Риме столкнулись полицейские и противники визита Эрдогана

В Риме столкнулись полицейские и противники визита Эрдогана
6 февраля 2018 - 14:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Небольшие столкновения произошли 5 февраля между силами правопорядка и участниками манифестации против визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Италию.

В согласованной акции протеста неподалеку от Замка Святого Ангела приняли участие около 150 человек. Они выступили против политики Эрдогана и, в частности, против военной операции Анкары в районе сирийского города Африн, населенного преимущественно курдами. Помимо живущих в Италии курдов на манифестацию пришла политически активная итальянская молодежь, пишет РИА Новости.

Как сообщили в полицейском управлении итальянской столицы, в то время как представители курдской общины провели свою часть акции мирно, молодые итальянские радикалы не упустили возможности вступить в столкновения с правоохранителями.

Задержаны два человека. Полиция завершила акцию протеста вскоре после актов агрессии со стороны ее участников, сообщила римская полиция.

На время визита президента Турции в центре города установлена так называемая «зеленая зона», где запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Для передвижения кортежа Эрдогана по городу предусмотрены несколько маршрутов, каждый из которых будет выбираться в последний момент. Всего в обеспечении безопасности участвуют 3,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

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Ria.ru. В Риме произошли столкновения во время манифестации против визита Эрдогана
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