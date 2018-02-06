«Ташир» - в тройке крупнейших инвесторов в развитие торгово-развлекательных объектов РФ

PanARMENIAN.Net - «Группа компаний Ташир» российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна входит в тройку крупнейших инвесторов в строительство и реконструкцию торговых объектов России.

Спгласно данным исследования INFOLine «Крупнейшие строящиеся гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-2021 годов», до 2020 года крупнейшим инвестором в строительство и реконструкцию торговых объектов РФ станет IKEA. Второе место занимает компания ADG Group.

Отмечается, что «Группа компаний Ташир» продолжает развивать сеть торгово-развлекательных центров «Рио», инвестиции в ближайшие 2 года составят не менее 20 млрд рублей.

Согласно данным исследования, несмотря на снижение в 2017 году ввода в эксплуатацию торговых объектов, в 2018-2021 годах следует ожидать увеличения объемов торгового строительства. Уже ведется или начинается реализация многих новых крупных инвестиционных проектов.