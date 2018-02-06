Количество посетивших Грузию граждан Армении выросло за январь на 21%
6 февраля 2018 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Всего в январе 2018 года Грузию посетили 444,2 тыс. иностранцев — на 14,8% больше, чем в том же месяце годом ранее.
По сообщению агентства «Интерфакс», из них туристов – то есть, тех, кто оставался в республике более 24 часов, было 189,5 тыс. человек (рост на 23%).
По числу граждан, посетивших в минувшем месяце Грузию, лидируют Азербайджан (115,5 тыс. человек), Турция (79 тыс. человек) и Армения (77,5 тыс. человек). Количество посетивших страну в январе граждан Армении выросло на 21% в сравнении с январем 2017 года.
В первой десятке стран также визитеры из Ирана, Украины, Индии, Израиля, Казахстана, Филиппин.
В 2017 году страну посетило около 3.5 млн туристов, а число визитеров (с учетом транзитных путешественников и совершающих кратковременные визиты) превысило 7.5 млн человек.
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