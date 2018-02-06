Руни: Мхитаряну в МЮ не давали требуемой свободы

PanARMENIAN.Net - Выступающий за «Эвертон» экс-капитан «Манчестер Юнайтед», лучший бомбардир сборной Англии Уэйн Руни считает, что Генриху Мхитаряну будет в «Арсенале» комфортнее, чем в МЮ.

В интервью Sky Sports Руни отметил талант и трудолюбие армянского полузащитника, подчеркнув, что видел его постоянные тренировки. «Думаю, в «Манчестер Юнайтед» он не получил той свободы игры, которой ему хотелось, и которую он имел в Дортмунде», - сказал он.

«Я правда считаю, что Мхитарян скоро «выстрелит», - подчеркнул Руни.

Мхитарян перешел в «Арсенал» в январе 2018 года, проведя в МЮ полтора года. Армянский полузащитник не смог закрепиться в составе под руководством Моуринью и был обменян на чилийского нападающего Алексиса Санчеса. Во второй же игре за лондонский клуб против «Эвертона» Мхитарян совершил три голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.