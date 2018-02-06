Мониторинг ОБСЕ в Карабахе прошел в соответствии с намеченным графиком

PanARMENIAN.Net - 6 февраля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшрик и его полевой помощник Михаил Олару (Молдова).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

25 января, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, севернее села Талиш Мартакертского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Однако по причине густого тумана не удалось установить визуальный контакт между группами наблюдения по обе стороны линии соприкосновения.