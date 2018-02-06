Богатейшие люди мира за сутки потеряли $114 млрд
6 февраля 2018 - 18:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Падение котировок на американском фондовом рынке сократило капиталы богатейших людей мира на $114 млрд.
Больше всего потерял основатель и руководитель инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Он потерял $5,1 млрд, пишет Incrussia.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.
Berkshire Hathaway принадлежит крупная доля в банковской компании Wells Fargo & Co, акции которой обрушились на 9,2%.
Второе место в этом рейтинге занимает Марк Цукерберг. Создатель Facebook лишился $3,6 млрд. А основатель Amazon Джефф Безос лишился $3,3 млрд. Его состояние достигло оценки в $116,4 млрд.
Кроме Баффета, Цукерберга и Безоса больше $1 млрд за день лишилось еще 15 миллиардеров. Падение отразилось и на капиталах основателей Google. Сергей Брин и Ларри Пейдж потеряли примерно по $2,3 млрд.
Американский фондовый рынок накануне показал худшую динамику за семь лет. В ходе торгов индекс Dow Jones снижался на 4,6% — до 24 346 пунктов, а индекс S&P 500 уменьшался 4,1%, до 2649 пунктов.
Резкое падение на фондовом рынке США началось перед закрытием рынков. Так, промышленный индекс Dow Jones потерял тысячу пунктов за 15 минут, а его абсолютное падение на 1175 пунктов стало рекордным в истории. Индекс уже на 1,5% ниже к цене закрытия торгов 1 января.
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