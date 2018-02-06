Озбилиз прошел медосмотр в «Актобе»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Арас Озбилиз, ныне представляющий турецкий «Бешикташ», прошел медосмотр в казахстанском «Актобе». Об этом сообщает казахстанский портал «Вести».

Озбилиз начинал карьеру в Нидерландах. В августе 2012 года он перешел из «Аякса» в «Кубань», а в июле 2013-го — в «Спартак», позже был продан турецкому «Бешикташу», некоторое время выступал на правах аренды за испанский «Райо Вальекано».

В текущем сезоне чемпионата Турции Озбилиз на поле не выходил.