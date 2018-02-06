Озбилиз прошел медосмотр в «Актобе»
6 февраля 2018 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Арас Озбилиз, ныне представляющий турецкий «Бешикташ», прошел медосмотр в казахстанском «Актобе». Об этом сообщает казахстанский портал «Вести».
Озбилиз начинал карьеру в Нидерландах. В августе 2012 года он перешел из «Аякса» в «Кубань», а в июле 2013-го — в «Спартак», позже был продан турецкому «Бешикташу», некоторое время выступал на правах аренды за испанский «Райо Вальекано».
В текущем сезоне чемпионата Турции Озбилиз на поле не выходил.
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