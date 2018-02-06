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Россия простила Киргизии долг на $240 млн

Россия простила Киргизии долг на $240 млн
6 февраля 2018 - 18:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению об урегулировании государственной задолженности Киргизии перед Россией. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение о списании было подписано еще в августе 2017 года министрами финансов двух стран. Владимира Путина попросил об этом президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ходе визита в Россию. Ратификация документа фактически означает окончательное списание старого долга в размере 240 миллионов долларов, который договорились реструктуризировать еще в 2012 году, пишет Lenta.ru.

Тогда страны договорились о новых условиях выплаты по долгу в размере 488,9 миллиона долларов. В мае 2013 года Россия простила Киргизии 188,9 миллиона долларов, а остаток задолженности в размере 300 миллионов должен был списываться поэтапно вплоть до 2025 года. При этом Киргизия продолжала выплачивать проценты по этому кредиту, хотя основная часть долга должна была списаться. К 2017 году Киргизия выплатила России 7,98 миллиона долларов процентов.

Киргизия просила Россию списать долг, так как это бы значительно сократило долговую нагрузку государства к ВВП страны. На российский долг приходилось 6,5 процента госдолга Киргизии, списание позволило сократить задолженность государства к ВВП до уровня 60,6 процентов.

В документе отмечалось, что списание долга не повлечет никаких негативных последствий для России, так как после 2016 года никаких поступлений в бюджет по долгу не было предусмотрено.

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Lenta.ru: Путин простил долги Киргизии
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