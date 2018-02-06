Молодые армянские борцы вольного стиля завоевали 7 медалей в Молдавии
6 февраля 2018 - 18:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Молодежная сборная Армении по вольной борьбе завоевала 4 золотые, 2 серебряные и одну бронзовую медали на прошедшем в Молдавии международном турнире.
Старший тренер Аветик Варданян сообщил с места проведения соревнований, что в турнире участвовали 156 молодых борцов из Армении, Украины, Германии, Белоруссии, Молдавии, России, Македонии и Румынии.
В борьбе с ними Размик Папикян (57 кг), Вазген Теванян (61 кг), Арман Андреасян (70 кг) и Давид Геворгян (74 кг) завоевали звание победителя, Гегам Галстян (65 кг) и Оганес Магакян (125 кг) стали серебряными призерами, а Арман Авакян (79 кг) удостоился бронзовой награды, сообщает пресс-служба НОКА.
Самое значимое
После восьми туров Аронян с 6 очками занимает 11-е место. Мкртчян с 4 очками находится на 121-й позиции
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Яндекс.Деньги: Жители Армении в 2017 году потратили в интернет-магазинах вдвое больше Сильнее всего спрос покупателей в сети вырос на гаджеты и бытовую технику, а также на косметику и парфюмерию: в 6,5 и 5 раз соответственно
Россия простила Киргизии долг на $240 млн Соглашение о списании было подписано еще в августе 2017 года министрами финансов двух стран
Богатейшие люди мира за сутки потеряли $114 млрд Второе место в этом рейтинге занимает Марк Цукерберг. Создатель Facebook лишился $3,6 млрд
Мониторинг ОБСЕ в Карабахе прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах