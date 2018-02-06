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Молодые армянские борцы вольного стиля завоевали 7 медалей в Молдавии

Молодые армянские борцы вольного стиля завоевали 7 медалей в Молдавии
6 февраля 2018 - 18:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Молодежная сборная Армении по вольной борьбе завоевала 4 золотые, 2 серебряные и одну бронзовую медали на прошедшем в Молдавии международном турнире.

Старший тренер Аветик Варданян сообщил с места проведения соревнований, что в турнире участвовали 156 молодых борцов из Армении, Украины, Германии, Белоруссии, Молдавии, России, Македонии и Румынии.

В борьбе с ними Размик Папикян (57 кг), Вазген Теванян (61 кг), Арман Андреасян (70 кг) и Давид Геворгян (74 кг) завоевали звание победителя, Гегам Галстян (65 кг) и Оганес Магакян (125 кг) стали серебряными призерами, а Арман Авакян (79 кг) удостоился бронзовой награды, сообщает пресс-служба НОКА.

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