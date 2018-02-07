Маск запустил в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем Tesla

PanARMENIAN.Net - Космическая компания Илона Маска SpaceX 7 февраля в 00:45 (по Еревану) запустила тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy, которая должна доставить находящийся внутри нее автомобиль Tesla к солнечной орбите. Об этом свидетельствует прямая трансляция запуска.

Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. На ее борту находится капсула с личным автомобилем Илона Маска — красным Tesla Roadster, в стереосистеме которого, по плану Маска, должна играть песня Дэвида Боуи Space Oddity, пишет Meduza.

От Falcon Heavy благополучно отделились два ускорителя (вернулись на Землю) и первая ступень (что с ней, пока неизвестно). Вторая ступень ракеты доставит Tesla к гелиоцентрической орбите. Автомобиль будет обращаться вокруг Солнца, приближаясь то к Земле, то к Марсу.

Ракета-носитель Falcon Heavy создана для вывода на орбиту тяжелых грузов (до 63 тонн). Фактически она представляет собой три ракеты Falcon 9, соединенных вместе. Первый полет Falcon Heavy был запланирован на 2017 год, но неоднократно откладывался.