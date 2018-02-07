Биткоин немного вырос после резкого падения

PanARMENIAN.Net - Курс самой популярной криптовалюты биткойн растет после падения ниже $6000, торгуясь у отметки около $7500. По данным портала Coinmarketcap, по состоянию на 10:45 (по Еревану) биткойн вырос на 18 %, до $7381.

6 февраля курс биткойна опускался до $5 996. За сутки криптовалюта потеряла около четверти своей стоимости.

Аналитики связывают снижение курса с политикой крупных государств в сфере крипторегулирования. Например, теперь в Южной Корее для торговли криптовалютой каждый трейдер должен идентифицировать себя с помощью банковского счета. Власти Индии планируют сделать цифровые валюты незаконными в существующей системе платежей. Китай готовится запретить в своей юрисдикции ICO и работу иностранных бирж. Покупку криптовалют также не поддерживают крупные банковские группы — JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.