Землетрясение на Тайване: 4 погибших, около 250 раненых

PanARMENIAN.Net - По меньше мере 4 человека погибли и 247 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4 в тайваньском городе Хуалянь. Об этом заявил глава правительства Тайваня Вильям Лай.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:50 по местному времени (15:50 по Гринвичу) в 22 км от побережья.Эпицентры всех трех подземных толчков располагались близко друг к другу.

Еще 82 не выходят на связь и числятся пропавшими.

Как сообщают пожарные, по меньшей мере четыре здания в центре города частично обрушились или получили повреждения. Среди этих зданий - десятиэтажный отель Marshal, расположенный недалеко от центра города, и многоквартирный дом, пишет BBC.

Спасатели пытаются отыскать людей и помочь им выбраться из частично или полностью обрушившихся зданий, наиболее опасная ситуация сохраняется в здании, где располагался отель. Первые этажи здания были разрушены в результате толчков, из-за чего все здание не обрушилось, но осело и наклонилось на 45 градусов, в настоящий момент не известно, сколько человек могут находиться внутри него, пишет РИА Новости.

Спасатели оцепили периметр и пытаются сделать все возможное, чтобы укрепить стены здания специальными балками и предотвратить его окончательное разрушение до завершения поисково-спасательной операции. Согласно имеющимся данным, из здания были эвакуированы почти 120 человек.

На Тайване часто происходят разрушительные землетрясения - остров находится на границе разлома тектонических плит. В 2016 году жертвами землетрясения на юге острова стали 100 человек. В 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,6, жертвами которого стали более двух тысяч человек.