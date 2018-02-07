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Создатели «Игры престолов» займутся новой серией «Звездных войн»

Создатели «Игры престолов» займутся новой серией «Звездных войн»
7 февраля 2018 - 12:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс напишут сценарий и снимут новую серию фильмов из серии «Звездных войн».

Творчество Бениоффа и Уасса будет отделено от классической саги о Люке Скайуокере и недавно анонсированной новой трилогии Райана Джонсона.

«Дэвид и Дэн — одни из лучших сценаристов на сегодняшний день. Их многосторонние герои, глубина сюжета и богатство мифологии подтолкнет «Звездные войны» к такому развитию, который мне кажется невероятно захватывающим», — заявил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, пишет Lenta.ru.

«Летом 1977 года мы отправились в далекую-далекую галактику, и до сих пор мы мечтаем об этом», — сказали Бениофф и Уайсс в совместном заявлении. — Мы гордимся предоставленной возможностью, немного напуганы ответственностью, и рады приступить к работе, как только завершится последний сезон игры Престолов».

Даты выхода новых фильмов не обозначены.

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Lenta.ru: Создатели «Игры престолов» займутся «Звездными войнами»
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